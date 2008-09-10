Кошице - культурна столиця Європи-2013 від Словаччини

Брюссель. 10 вересня. УНІАН. Словацьке Кошице стане однією з двох культурних столиць ЄС-2013.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено на засіданні спеціального журі. Кошице вибороло це право у трьох інших словацьких міст: Прешува, Мартіна і Нітри.

Офіційне призначення Кошице культурною столицею Європи має відбутися у травні 2009 року на засіданні Ради міністрів ЄС.

Відповідно до рішення Ради ЄС та Європарламенту від 24 жовтня 2006 року, в 2013 році на право стати культурною столицею Європи претендують міста зі Словаччини та Франції. Для винесення рішення щодо того, яке місто стане культурною столицею Європи від Франції журі збереться у Парижі 15-16 вересня.