МЗС хоче оцінки самміту з ЄС від парламенту

Київ. 10 вересня. УНІАН. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ вважає, що Верховна Рада могла прийняти заяву і підтримати позитивні рішення у відносинах України та Європейського Союзу.

Про це К.ЄЛІСЄЄВ сказав на прес-конференції у середу.

«Принцип політичної асоціації й економічної інтеграції, створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, започаткування діалогу щодо безвізового режиму, підтвердження з боку ЄС суверенітету і територіальної цілісності України, я вважаю, що це та ситуація, коли Верховна Рада могла б окремою заявою підтримати всі ці рішення», - сказав він.

К.ЄЛІСЄЄВ нагадав, що в лютому 2007 року, коли починався переговорний процес щодо укладення нової посиленої угоди з ЄС, Верховна Рада зробила заяву, в якій привітала початок цих переговорів і закликала, щоб ця угода була угодою про асоціацію, що ми і маємо.

«Верховна Рада закликала, щоб ця угода базувалась на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції, що ми маємо, щоб ця угода враховувала перспективу запровадження безвізового режиму, що ми маємо. Тому логічне риторичне запитання: чого ще треба?» - сказав К.ЄЛІСЄЄВ. «Чому ми маємо на сьогодні лукавити й казати людям неправду, що нічого не відбулося», - додав він.

На переконання К.ЄЛІСЄЄВА вчора на саміті Україна-ЄС у Парижі відбулася вагома подія і у внутрішньому житті України, і в житті всього ЄС. «47-мільйонна держава нарешті отримала те, до чого прагнула, що її майбутнє належить до ЄС», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

Він також зазначив, що 9 вересня почався новий відлік відносин України з Європейським Союзом.