Економіка ЄС продовжує падати

Брюссель. 10 вересня. УНІАН. Єврокомісія прогнозує подальше уповільнення економічного зростання. Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з економічних та монетарних справ Йоакін АЛМУНЬЯ, представляючи попередній прогноз на 2008 рік.

“Продовження складнощів на фінансових ринках протягом останнього року, практично подвійне зростання цін на енергоносії за цей самий період та корекція на окремих ринках нерухомості, мали вплив на економіку, а сьогоднішній певний відступ цін на нафту та зниження обмінного курсу долару до євро сприяли певному полегшенню ситуації”, - сказав він.

За висновками Єврокомісії, економічне зростання економіки ЄС за підсумками року становитиме 1,4%, що на 0,5 процентних пункти нижче, ніж передбачалося весіннім прогнозом, зростання в єврозоні становитиме 1,3%.

Інфляція очікується на рівні 3,8% в ЄС-27 та 3,6% - в єврозоні, через зростання цін на сировину.

Попередній прогноз розраховано підставі даних Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Польщі, Іспанії та Великобританії, економіки яких виробляють 80% всього ВВП ЄС.