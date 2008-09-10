ЄБРР допоможе українським хімікам

Київ. 10 вересня. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку почав реалізацію програми проведення тренінгів і надання підтримки українським хімічним підприємствам за регламентом REACH (реєстрація, оцінка, авторизація й обмеження використання хімічних речовин).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі представництва ЄБРР в Україні.

Нагадаємо, REACH є новим регламентом Європейського Союзу, який регулює використання хімічних речовин. Регламент вимагає, щоб усі компанії, які експортують хімікати, хімічні суміші або продукцію, що виділяє хімічні речовини, зареєстрували свою продукцію в Європейському агентстві з питань хімічних речовин у Фінляндії до 30 листопада 2008 року.

Згідно з повідомленням, програма тренінгів почнеться з проведення семінару для керівництва провідних промислових підприємств, міністерств і торгових об`єднань у Києві 22 вересня. Після цього у вересні буде проведена серія практичних семінарів для промислових підприємств у Києві, а в жовтні - у Львові, Одесі, Дніпропетровську, Донецьку й Харкові. 23 вересня планується провести окремий семінар, який буде націлений на державні регулятивні органи та міністерства.

Семінари проводитимуться WSP Environmental – великою міжнародною консалтинговою компанією, одним із провідних світових експертів за правилами REACH – спільно з Українською торгово-промисловою палатою, міжнародною юридичною компанією Clifford Chance та місцевими консультантами – компанією CT Центр.

Ініціативу ЄБРР про проведення спеціальних тренінгів підтримує Міністерство промислової політики, Міністерство економіки, Європейська комісія, Європейська бізнес асоціація та Американська торгово-промислова палата в Україні.