ЄЦБ продовжить боротьбу з інфляцією

Брюссель. 11 вересня. УНІАН. Президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Жан-Клод ТРІШЕ заявляє, що боротьба з інфляцією залишається головним пріоритетом.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він сказав 10 вересня під час виступу на засіданні Комітету з економічних та монетарних справ Європарламенту.

“В Раді керуючих є серйозна стурбованість щодо того, що зростаючі ціни на енергетику та продовольство можуть привести до широкого вторинного впливу на ціни та рівень зарплат”, - сказав Ж.-К.ТРІШЕ.

При цьому він закликав скасувати схему номінальної індексації зарплат, яка, за його словами, також може мати вторинний ефект на зростання цін в Європі.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними річна інфляція в єврозоні у серпні (серпень-2008 до серпня-2007 – УНІАН) становила 3,8%, що трохи нижче, ніж було зафіксовано у липні цього року – 4%.

10 вересня Єврокомісія оприлюднила попередні прогнози на 2008 рік, за якими очікується, що інфляція в ЄС-27 становитиме 3,8% за підсумками року, в євро зоні - 3,6%.