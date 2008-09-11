ЄЦБ продовжить боротьбу з інфляцією
І закликає відмовитися від індексації зарплат
Брюссель. 11 вересня. УНІАН. Президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Жан-Клод ТРІШЕ заявляє, що боротьба з інфляцією залишається головним пріоритетом.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він сказав 10 вересня під час виступу на засіданні Комітету з економічних та монетарних справ Європарламенту.
“В Раді керуючих є серйозна стурбованість щодо того, що зростаючі ціни на енергетику та продовольство можуть привести до широкого вторинного впливу на ціни та рівень зарплат”, - сказав Ж.-К.ТРІШЕ.
При цьому він закликав скасувати схему номінальної індексації зарплат, яка, за його словами, також може мати вторинний ефект на зростання цін в Європі.
Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними річна інфляція в єврозоні у серпні (серпень-2008 до серпня-2007 – УНІАН) становила 3,8%, що трохи нижче, ніж було зафіксовано у липні цього року – 4%.
10 вересня Єврокомісія оприлюднила попередні прогнози на 2008 рік, за якими очікується, що інфляція в ЄС-27 становитиме 3,8% за підсумками року, в євро зоні - 3,6%.