Євро залишається переоціненим

Брюссель. 11 вересня. УНІАН. Голова Єврогрупи Жан-Клод ЮНКЕР заявляє, що євро поки залишається переоціненим.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він сказав 10 вересня під час виступу на засіданні Комітету з економічних та монетарних справ Європарламенту.

“Волатильність в обмінних курсах та сильна висока оцінка євро не є дуже добрими для зростання. Останнє зниження євро – це шлях у правильному напрямку, однак ми продовжуємо вважати, що євро переоцінено”, - сказав Ж.-К.ЮНКЕР.

Як повідомляв УНІАН, після зафіксованого у липні історичного максимуму, коли за 1 євро пропонували 1,6 дол., курс на сьогодні знизився до 1,41 дол. за євро.

Зараз до зони євро належать 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Кіпр та Мальта. Єврогрупа є координаційним органом країн єврозони і об’єднує міністрів фінансів цих країн.