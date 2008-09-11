США та Європа підтримують безпекову допомогу Україні
Про це свідчать результати опитування
Брюссель. 11 вересня. УНІАН. Понад половина європейців та дві третини американців виступають за надання США безпекової допомоги Україні та Грузії.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчать результати опитування, проведеного німецьким фондом Маршалла (США) в США та країнах Європи.
Згідно з отриманими результатами, 67% європейців підтримують сприяння США у безпековій допомозі сусідам Європи – Україні та Грузії, водночас, серед американців кількість прихильників цього менша – тільки 58% респондентів висловилися за участь своєї країни в наданні допомоги.
Опитування було проведено компанією TNS Opinion в США та усіх країнах Європи крім Болгарії, Польщі, Румунії та Словаччини, де розповсюдження телефонного зв’язку є достатньо малим для проведення телефонного опитування. Опитування проводилося з 4 по 24 червня цього року. В кожній країні було опитано 1000 респондентів у віці старше 18 років, похибка вибірки становить 1-3%.