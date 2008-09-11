Єхануров готовий допомогти Данії авіацією

Копенгаген. 11 вересня. УНІАН. Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ пропонує Данії використовувати можливості транспортної авіації ВПС Збройних Сил України для доставки вантажів на острів Гренландія.

Як передає кореспондент УНІАН, зазначене питання обговорюється у рамках візиту Ю.ЄХАНУРОВА до Данії.

Зокрема, йдеться про залучення українських військово-транспортних літаків та українських військових льотчиків для доставки на Гренландію, яка належить Королівству Данія, необхідних вантажів як військового, так і цивільного призначення, у тому числі перекидання повітряним шляхом пального.

Для реалізації цієї ініціативи завтра військові відомства обох держав планують підписати Декларацію про наміри щодо співробітництва між Міністерствами оборони України та Королівства Данія у рамках операції «Козаки на кризі». Зазначена назва обрана з огляду на складні кліматичні умови на Гренландії.

«Ми хочемо на практиці показати можливості України, щоб бути залученими до програм країн НАТО. Провідним елементом спеціалізації України як майбутнього члена НАТО є саме військово-транспортна авіація. Це також є чудовою нагодою показати клас роботи українських військових льотчиків», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ журналістам.

Разом з цим, міністр зауважив, що можлива участь ВПС Збройних Сил України входитиме у систему підготовки українських льотчиків.

«Також це буде робота в екстремальних умовах», - пояснив міністр оборони особливості і специфіку реалізації операції «Козаки на кризі».

Довідка УНІАН. На острові Гренландія, який належить Данії, знаходиться чимало військових та цивільних об’єктів цієї держави. Вони, зокрема, потребують всебічного забезпечення, адже на Гренландії немає ніяких ресурсів, але наявні суворі кліматичні умови. Саме для цього Данія, яка має обмежені можливості своєї військово-транспортної авіації, і залучає на комерційних засадах авіацію інших країн.