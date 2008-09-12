ЄП готується схвалити символи ЄС

Брюссель. 12 вересня. УНІАН. Комітет з питань Конституційних справ Європарламенту висловився за розширення використання європейських символів в роботі депутатів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в проекті доповіді Карлоса Карнеро ГОНСАЛЄСА (група соціалістичних партій, Іспанія), схваленій 11 вересня на засіданні комітету.

Цей проект доповіді передбачає внесення змін до Регламенту роботи Європарламенту.

Ним, зокрема, передбачається, що прапор, на якому 12 золотих зірок розташовані по колу на синьому полі має висіти в усіх залах засідання парламенту та на всіх офіційних подіях.

Гімн, що базується на “Оді до радості” з 9-ї симфонії Бетховена має виконуватися на всіх відкриттях сесії після виборів до Європарламенту та на початку формальних засідань.

Слоган “Об’єднані в різноманітності” має друкуватися на всіх офіційних документах парламенту.

Передбачається, що голосування за проект доповіді у сесійній залі відбудеться у жовтні. При цьому, для схвалення змін до Регламенту потрібно, щоб за проект доповіді проголосувала абсолютна більшість депутатів, тобто щонайменше 393.