Google обмежила термін зберігання IP-адрес

Брюссель. 12 вересня. УНІАН. Google вирішила обмежити термін зберігання IP-адрес при пошукових запитах, скоротивши його з 18 до 9 місяців.

Як повідомляють у компанії, таке рішення було схвалено на вимогу захисників конфіденційної інформації в мережі Інтернет.

Це рішення компанії вже привітав віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки, Жак БАРРО.

Він назвав це рішення рухом до відповідності європейським принципам захисту приватних даних та європейському законодавству з цього питання.

Водночас, Ж.БАРРО наголосив, що рекомендованою ціллю залишається скорочення терміну зберігання IP-адрес до 6 місяців.