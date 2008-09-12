Промвиробництво у ЄС в липні знизилось

Брюссель. 12 вересня. УНІАН. У липні 2008 року промислове виробництво у країнах зони євро та ЄС-27 знизилось на 0,3% порівняно з червнем 2008 року.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з липнем 2007 року у липні 2008 року промислове виробництво знизилось на 1,7% в зоні євро та на 1,3% в ЄС-27.

У липні 2008 року порівняно з червнем 2008 року виробництво в енергетичному секторі зросло на 0,2% в єврозоні та знизилось на 0,3% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів та товарів нетривалого використання знизилось в обох зонах на 0,3%, виробництва в сфері капітальних товарів знизилось на 0,8% в єврозоні та на 0,4% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання знизилось на 0,9% в єврозоні та на 0,4% в ЄС-27.

Найбільше зростання порівняно з червнем 2008 року продемонстрували у липні 2008 року Португалія (2,1%), Іспанія (2,0%) та Данія (1,7%). Найбільше зниження продемонстрували Словенія (-5,4%), Нідерланди (-2,2%) та Румунія (-2,0%).

У липні 2008 року порівняно з липнем 2007 року виробництво в енергетичному секторі знизилось на 0,3% в єврозоні та на 1,1% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів знизилось на 2,3% в єврозоні та на 2,0% в ЄС-27, виробництво в сфері товарів нетривалого використання знизилось на 1,5% в обох зонах, виробництво в сфері капітальних товарів знизилось на 1,1% в єврозоні та на 0,1% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання знизилось на 5,7% в єврозоні та на 4,0% в ЄС-27.

Порівняно з липнем 2007 року найбільше зростання промислового виробництва у липні 2008 року зареєстровано в Литві та Польщі (по 3,7%) та Румунії (3,0%). Найбільше зниження зареєстровано в Латвії (-6,9%), Естоні (-5,2%) та Словенії (-4,6%).

У червні 2008 року, за уточненими даними, промислове виробництво знизилось на 0,2% в обох зонах порівняно з травнем.

З 2008 року до зони євро належать 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словаччина, Кіпр та Мальта.