ЄС поки не скасує санкції проти Білорусі

Брюссель. 12 вересня. УНІАН. Європейській Союз поки не скасовуватиме санкції проти Білорусі.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело в Єврокомісії.

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