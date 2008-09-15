Чехія запровадить ”зелені картки” для українців

Київ, 15 вересня. УНІАН. Чехія планує запровадити “зелені картки” для спрощення легального працевлаштування українців.

Про це повідомив напередодні свого візиту до Києва прем’єр-міністр Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК в інтерв’ю радіо “Свобода”.

“З Україною у нас взагалі багато спільного, і це не тільки факт, що в Чехії нині офіційно працює 127 тисяч українських громадян. До речі, ми плануємо зараз запровадити так звані «зелені картки», які б спростили легальне працевлаштування іноземців, щоб не було принизливих умов праці без соціального і медичного страхування», - сказав М.ТОПОЛАНЕК.

Крім того, за його словами, Чехія під час свого головування у Європейському Союзі, яке розпочнеться 1 січня 2009 року, має намір ініціювати включення України до так званої «Білої книги» держав з безвізовою політикою. “Ми ініціюємо дії, щоб внести Україну до так званої «Білої книги» держав з безвізовою політикою. Ми також виразно підтримуємо євроатлантичні й європейські прагнення України. Для нас Україна історично дуже близька, наші країни справді близькі. Але правда й те, що Україна під час свого перебування у складі радянської імперії віддалилась від Європи. Недавно листом від нашого міністра закордонних справ Карела ШВАРЦЕНБЕРҐА до ООН ми підтвердили, що підтримуємо визначення Голодомору 1930-х років геноцидом”, - повідомив глава уряду Чехії.

Водночас М.ТОПОЛАНЕК не зміг назвати строки, коли зможуть громадяни України розраховувати на безвізовий перетин кордону. “Ми хочемо, щоб такі держави, як Україна, мали в межах Шенгенського простору спрощені умови пересування. Однак це залежить не тільки від нас. Ми вже заявляли, щоб українці, а також громадяни Білорусі, за візи платили менше. Це складне рішення, бо ми належимо до єдиної Шенгенської зони. У цілому візова проблема є частиною міграційної політики. Чехія зацікавлена в залученні легальних працівників, для них ми хочемо спростити правила працевлаштування. Чехія належить до головних країн у Шенгені, які цього домагаються”, - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Чеської Республіки М.ТОПОЛАНЕК перебуватиме з офіційним візитом в Україні 16-17 вересня.

В програмі перебування заплановані його зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

В ході візиту планується обговорити стан двосторонніх відносин, а також взаємодію в рамках європейської та євроатлантичної інтеграції.