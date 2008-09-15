Чехія запровадить ”зелені картки” для українців
Це має спростити легальне працевлаштування
Київ, 15 вересня. УНІАН. Чехія планує запровадити “зелені картки” для спрощення легального працевлаштування українців.
Про це повідомив напередодні свого візиту до Києва прем’єр-міністр Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК в інтерв’ю радіо “Свобода”.
“З Україною у нас взагалі багато спільного, і це не тільки факт, що в Чехії нині офіційно працює 127 тисяч українських громадян. До речі, ми плануємо зараз запровадити так звані «зелені картки», які б спростили легальне працевлаштування іноземців, щоб не було принизливих умов праці без соціального і медичного страхування», - сказав М.ТОПОЛАНЕК.
Крім того, за його словами, Чехія під час свого головування у Європейському Союзі, яке розпочнеться 1 січня 2009 року, має намір ініціювати включення України до так званої «Білої книги» держав з безвізовою політикою. “Ми ініціюємо дії, щоб внести Україну до так званої «Білої книги» держав з безвізовою політикою. Ми також виразно підтримуємо євроатлантичні й європейські прагнення України. Для нас Україна історично дуже близька, наші країни справді близькі. Але правда й те, що Україна під час свого перебування у складі радянської імперії віддалилась від Європи. Недавно листом від нашого міністра закордонних справ Карела ШВАРЦЕНБЕРҐА до ООН ми підтвердили, що підтримуємо визначення Голодомору 1930-х років геноцидом”, - повідомив глава уряду Чехії.
Водночас М.ТОПОЛАНЕК не зміг назвати строки, коли зможуть громадяни України розраховувати на безвізовий перетин кордону. “Ми хочемо, щоб такі держави, як Україна, мали в межах Шенгенського простору спрощені умови пересування. Однак це залежить не тільки від нас. Ми вже заявляли, щоб українці, а також громадяни Білорусі, за візи платили менше. Це складне рішення, бо ми належимо до єдиної Шенгенської зони. У цілому візова проблема є частиною міграційної політики. Чехія зацікавлена в залученні легальних працівників, для них ми хочемо спростити правила працевлаштування. Чехія належить до головних країн у Шенгені, які цього домагаються”, - наголосив він.
Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Чеської Республіки М.ТОПОЛАНЕК перебуватиме з офіційним візитом в Україні 16-17 вересня.
В програмі перебування заплановані його зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.
В ході візиту планується обговорити стан двосторонніх відносин, а також взаємодію в рамках європейської та євроатлантичної інтеграції.