ЄС міняє санкції на чесні вибори

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. ЄС може переглянути санкції проти Білорусі, якщо парламентські вибори будуть проведені демократично.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver”, про це йдеться в проекті рішення Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС, засідання якої розпочалося сьогодні в Брюсселі.

В проекті, зокрема, зазначається, що ЄС “дасть нову оцінку ситуації в Білорусі в світлі парламентських виборів” і “готовий переглянути обмежувальні заходи проти офіційних осіб Білорусі”, якщо ОБСЄ дасть позитивну оцінку виборам, призначеним на 28 вересня цього року.

Крім того, у проекті висновків зазначається, що ЄС також готовий запропонувати конкретні заходи в області взаємної торгівлі та культурних проектів, а також розглянути можливість включення Білорусі в Європейську політику сусідства, що, відповідно, може збільшити фінансову допомогу для країни.

Як повідомляв УНІАН, ЄС запровадив обмежувальні заходи у вигляді заборони на видачу віз проти 41-го високого посадовця Білорусі з 1997 року, включаючи Президента республіки Олександра ЛУКАШЕНКА.

В 2007 році ЄС також вивів Білорусь з числа торгівельних партнерів з низькими митними тарифами на ряд товарів через обмеження в діяльності профспілок в республіці.

Після звільнення трьох політичних в’язнів, включаючи Олександра КАЗУЛІНА, у серпні цього року ЄС заявив про можливість скасування низки санкцій проти Білорусі.

Пропозиція ЄС була передана білоруській владі під час зустрічей міністрів закордонних справ Польщі Радослава СІКОРСЬКОГО та Литви Петраса ВАЙТЕКУНАСА з білоруським колегою Сергієм МАРТИНОВИМ минулого тижня.