Eurostar обмежив рух поїздів

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. Eurostar до 21 вересня суттєво обмежив сполучення з Брюсселем та Парижем через інцидент в тунелі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, повідомлення про це розміщено на офіційному сайті компанії.

“Eurostar надає дуже обмежений сервіс з дуже незначною кількістю поїздів та часом очікування між поїздами в багато годин. Eurostar рекомендує пасажирам, яким не потрібно терміново здійснювати подорожі, відмінити їх”, - зазначається у повідомленні.

Так, відповідно до модифікованого розкладу, з Брюсселю до Лондона здійснюється лише 6 рейсів на добу замість 10 при звичайному графіку.

Обмеження викликані інцидентом у тунелі під Ла-Маншем, що стався 11 вересня цього року, коли загорівся вантажний поїзд.

В результаті пожежі 6 осіб були поранені або інтоксиковані.