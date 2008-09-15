Міністри ЄС підтримали допомогу Грузії

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС підтримала надання фінансової допомоги Грузії в 500 млн. євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції після першого дня засідання Ради комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

“Я дуже задоволена тим, що Рада підтримала нашу пропозицію, тепер треба отримати згоду бюджетного органу ЄС, я маю на увазі Європарламент”, - сказала вона.

Комісар ЄС також зазначила, що ці гроші стануть першим внеском, оголошеним Євросоюзом перед скликанням конференції донорів для Грузії, яка має відбутися у жовтні цього року.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія планує надати Грузії допомогу в 500 млн. євро протягом 2008-2010 років.

Ці гроші планується витратити на допомогу переміщеним особам, реконструкцію та прискорення економіки, макрофінансову стабільність, а також нову інфраструктуру, переважно, в енергетичному секторі.

Рішення про скликання конференції донорів для Грузії було схвалено на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 1 вересня цього року.