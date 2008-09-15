ЄС призначив спецпредставника по Грузії
19:11, 15 вересня 2008Новини ЄС
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Ним став П`єр Морель
Брюссель. 15 вересня. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС призначила П’єра МОРЕЛЯ спеціальним представником ЄС з питання врегулювання кризи в Грузії.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схвалених сьогодні висновках Ради щодо Грузії.
П.МОРЕЛЬ, 64 роки, громадянин Франції, з жовтня 2006 року – спеціальний представник ЄС в країнах Центральної Азії.
Як повідомляв УНІАН, рішення про призначення спеціального представника ЄС з питань конфлікту в Грузії було ухвалено під час засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 1 вересня цього року.
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