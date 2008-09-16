Тимошенко сподівається на допомогу Чехії

Київ. 16 вересня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує на підтримку Чехії в переговорах про створення зони вільної торгівлі між Україною та країнами Євросоюзу під час чеського головування в ЄС у першому півріччі 2009 року .

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в Києві під час переговорів з прем`єр-міністром Чехії Міреком ТОПОЛАНЕКОМ.

«Ваша країна 2009 року головуватиме в Євросоюзі. Для нас це надзвичайно важливо, тому що ми знаємо, що ваша країна є великим другом України і що ваша підтримка всіх європейських прагнень України є абсолютно чіткою, і мати такого голову в ЄС як ваша країна для нас – це великий успіх 2009 року», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, підтримка головуючої в ЄС Чехії в цей час дуже важлива, оскільки в цей період Україна та Євросоюз провадитимуть активні переговори про створення зони вільної торгівлі і щодо тексту угоди про асоціацію.

«Ми покладаємо великі надії на те, що й ваша країна, і ви особисто як керівник країни робитимете все, щоб Україна пройшла цей шлях успішно і отримала необхідні документи», - додала український прем`єр.

Своєю чергою прем`єр-міністр Чехії зазначив, що його країна під час свого головування в ЄС має намір більше приділяти уваги Україні.

«Я прошу вас тільки про одну річ, щоб ви в своєму домі змогли продемонструвати здатність змінити деякі речі, інакше нам дуже важко буде переконати Євросоюз, що така угода потрібна і важлива», - наголосив М.ТОПОЛАНЕК.