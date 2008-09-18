Польща має скасувати обмеження на інвестиції ПФ за кордон

Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Єврокомісія вимагає від Польщі скасувати обмеження на інвестиції пенсійних фондів за кордон.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, сьогодні Єврокомісія направила уряду Польщі листа вмотивованої думки щодо порушення законодавства ЄС.

На переконання Комісії, встановлені у Польщі обмеження на інвестиції за кордон для відкритих пенсійних фондів перешкоджають вільному руху капіталів в країнах-членах ЄС.

Згідно з чинним законодавством Польщі, лише 5% активів пенсійних фондів можуть інвестуватися за кордон.

Направлення листа “вмотивованої думки” є другим етапом розслідування про порушення законодавства ЄС. Якщо протягом двох місяців Єврокомісія не отримає задовільної відповіді, вона матиме можливість передати справу до Європейського суду.