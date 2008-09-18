Польща має скасувати обмеження на інвестиції ПФ за кордон
Єврокомісія погрожує судом
Брюссель. 18 вересня. УНІАН. Єврокомісія вимагає від Польщі скасувати обмеження на інвестиції пенсійних фондів за кордон.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, сьогодні Єврокомісія направила уряду Польщі листа вмотивованої думки щодо порушення законодавства ЄС.
На переконання Комісії, встановлені у Польщі обмеження на інвестиції за кордон для відкритих пенсійних фондів перешкоджають вільному руху капіталів в країнах-членах ЄС.
Згідно з чинним законодавством Польщі, лише 5% активів пенсійних фондів можуть інвестуватися за кордон.
Направлення листа “вмотивованої думки” є другим етапом розслідування про порушення законодавства ЄС. Якщо протягом двох місяців Єврокомісія не отримає задовільної відповіді, вона матиме можливість передати справу до Європейського суду.