Португалія дискримінує постачальників послуг з Кіпру

Брюссель. 19 вересня. УНІАН. Єврокомісія оскаржить в Європейському суді дискримінаційне оподаткування Португалією іноземних постачальників послуг.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено Комісією 18 вересня.

Відповідно до законодавства Португалії національні постачальники послуг оподатковуються на базі чистого прибутку, тоді як іноземні – на базі загальної виручки.

На думку Єврокомісії, такий підхід не дає можливості іноземним постачальникам послугам надавати їх на території Португалії, та може “відмовити” португальців користуватися послугами закордонних постачальників, що є порушення положення про вільне постачання послуг в ЄС (стаття 49 Угоди ЄС). Португалія наголошує, що оподаткування на базі загальної виручки застосовується лише відносно країн-членів ЄС, з якими у Португалії підписані угоди про уникнення подвійного оподаткування (всі країни, крім Кіпру). Крім того, Португалія зазначає, що у випадку оподаткування на базі загальної виручки застосовується ставка податку в 15%, а при оподаткуванні на базі чистого доходу – 25%.

Водночас, Єврокомісія вважає, що Португалія допускає дискримінацію відносно постачальників послуг, що розташовані на Кіпрі.