Година голосування в Європарламенті
12:16, 20 вересня 2008Новини ЄС
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Депутати планують визначитися щодо проектів доповідей Гельмута МАРКОВА (група об’єднаних лівих, Німеччина) про статистику ЄС у торгівлі з третіми країнами, Джозефа ЗАЖЕРА (група народних партій, Угорщина) про експлуатацію та маркетинг натуральних мінеральних вод, Кьйості ВІРАНКОССКІ (група ліберальних партій, Фінляндія) про внесення змін до бюджету 2008 року та інші.
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