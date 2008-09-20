Година голосування в Європарламенті

Депутати планують визначитися щодо проектів доповідей Гельмута МАРКОВА (група об’єднаних лівих, Німеччина) про статистику ЄС у торгівлі з третіми країнами, Джозефа ЗАЖЕРА (група народних партій, Угорщина) про експлуатацію та маркетинг натуральних мінеральних вод, Кьйості ВІРАНКОССКІ (група ліберальних партій, Фінляндія) про внесення змін до бюджету 2008 року та інші.