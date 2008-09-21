В Брюсселі на день заборонені автомобілі
11:07, 21 вересня 2008Новини ЄС
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Завершується тиждень мобільності
Брюссель. 21 вересня. УНІАН. В Брюсселі сьогодні проходить “неділя без автомобілів”, в рамках якої рух автомобільного транспорту заборонено з 9-00 до 19-00.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, проведення днів без автомобілів вже стало традицією.
Цього дня в столиці Бельгії дозволено їздити лише машинам комунальних служб, таксі, міським автобусам, машинам служб термінового виклику, а також машинам осіб зі спеціальними потребами, максимальна швидкість яких не повинна перевищувати 30 км на годину.
З нагоди “неділі без автомобілів” міський транспорт надає послуги з перевезення пасажирів безкоштовно.
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