В Брюсселі на день заборонені автомобілі

Брюссель. 21 вересня. УНІАН. В Брюсселі сьогодні проходить “неділя без автомобілів”, в рамках якої рух автомобільного транспорту заборонено з 9-00 до 19-00.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, проведення днів без автомобілів вже стало традицією.

Цього дня в столиці Бельгії дозволено їздити лише машинам комунальних служб, таксі, міським автобусам, машинам служб термінового виклику, а також машинам осіб зі спеціальними потребами, максимальна швидкість яких не повинна перевищувати 30 км на годину.

З нагоди “неділі без автомобілів” міський транспорт надає послуги з перевезення пасажирів безкоштовно.