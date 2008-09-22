Олбрайт наполягає на вступі України та Грузії до НАТО

Київ. 21 вересня. УНІАН. Колишній Держсекретар США Мадлен ОЛБРАЙТ вважає, що Захід має продовжувати курс на вступ України і Грузії до НАТО, передає Газета.ru.

«При цьому необхідно пояснювати Росії, що цей процес – не загроза їй. Незалежні країни мають право вступати до тих альянсів, до яких вони вважають потрібним вступати», - відзначила М.ОЛБРАЙТ, виступаючи на форумі колишніх керівників зовнішньополітичного відомства США, організованому телекомпанією CNN.