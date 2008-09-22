Голова місії ЄС прибув до Грузії

Брюссель. 22 вересня. УНІАН. Голова місії ЄС для Грузії Хансйорг ХАБЕР прибув у Тбілісі і проведе ряд зустрічей.

Про це повідомляє сьогодні агентство AFP.

Х.ХАБЕР, зокрема, планує зустрітися з прем’єр-міністром країни Ладо ГУРГЕНІДЗЕ та секретарем Ради Безпеки Грузії Александром ЛОМАЯ.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Рада міністрів із загальних питань та зовнішніх відносин ЄС остаточно вирішила, що місія ЄС у складі 200 спостерігачів має бути розміщена на території Грузії до 1 жовтня цього року.

Рішення про направлення місії спостерігачів було прийнято на засідання Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 1 вересня цього року.