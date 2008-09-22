Ліві попереду на виборах у Словенії

Брюссель. 22 вересня. УНІАН. Соціал-демократична партія Словенії (колишня комуністична) за попередніми результатами виборів в Словенії дещо випереджає Демократичну партію Словенії на чолі з чинним прем’єр-міністром Янушем ЯНСОЮ.

Як повідомляє AFP, за результатами підрахунку 99,97% бюлетенів, соціал-демократи отримали 30,50% голосів виборців (або 29 місць в парламенті), а демократична партія – 29,32% (або 28 місць в парламенті).

Соціал-демократи вперше отримують таку високу підтримку словенських виборців. В 2004 році їх підтримали лише 10,17% словенців.

Серед потенційних партнерів соціал-демократів по коаліції – Партія ліберальних демократів (5,19%), Партія “Зарес” (9,41%) та Партія пенсіонерів (7,44%).

Серед можливих партнерів Демократичної партії – Партія словенського народу (5,24%) та націоналістська партія SNS (5,45%).

Як повідомляє сьогодні словенське агентство STA, Президент Словенії Даніло ТУРК заявив, що поки зарано обговорювати результати виборів, зазначивши, що призначатиме прем’єр-міністра на базі конституційних норм.

“Я вважаю, просто необхідно знайти гарну кандидатуру прем’єр-міністра, якій забезпечить гарну коаліцію”, - заявив Президент Словенії.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня у Словенії проходили парламентські вибори. Загалом, у виборах взяли участь 62,16% виборців країни.