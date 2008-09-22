Україна скортила транспортування нафти

Київ. 22 вересня. УНІАН. Транспортування нафти нафтопровідною системою України, за оперативними даними, в січні-серпні цього року скоротилося на 22,2%, порівняно з аналогічним періодом 2007 року - до 27 млн. 476,4 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінпаливенерго.

У повідомленні наголошується, що при цьому транзит до країн Європи за 8 місяців становив 22,017 млн. тонн нафти, що на 18,9% менше, ніж за аналогічний період 2007 року.

За 8 місяців філіалом ВАТ «Укртранснафта» магістрального нафтопроводу ”Дружба» в цілому транспортовано 16 млн. 843,1 тис. тонн нафти, що на 656,5 тис. тонн менше порівняно з аналогічним показником 2007 року.

Філіалом ВАТ «Укртранснафта» Придніпровськими магістральними нафтопроводами всього перекачано 10 млн. 633,3 тис. тонн нафти, що на 40,7% менше, ніж у відповідному періоді 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, в 2007 році транспортування нафти нафтопровідною системою України збільшилося на 13,5%, порівняно з 2006 роком, до 50 млн. 919,0 тис. тонн. При цьому, транзит у 2007 році становив 39 млн. 770,7 тис. тонн нафти, що на 20% більше, ніж у 2006 році.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортна система України знаходиться в експлуатації ВАТ «Укртранснафта» (входить у структуру НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною протяжністю 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.