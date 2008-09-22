ЄК вітає рішення США стабілізувати фінансові ринки

Брюссель. 22 вересня. УНІАН. Єврокомісія, в цілому, вітає рішення уряду США щодо стабілізації фінансових ринків.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Йоханнес ЛЕЙТЕНБЕРГЕР.

“Комісія вітає рішення уряду США щодо стабілізації фінансових ринків”, - сказав він.

Водночас, представник Єврокомісії не дав інших деталей і відмовився від будь-яких додаткових коментарів, зазначивши лише, що деталі рішення уряду США розглядаються Комісією.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня на фоні фінансової кризи уряд США оголосив про надання допомоги в 700 млрд. дол. для стабілізації фінансових ринків.