Фінський студент відкрив стрілянину в коледжі

Брюссель. 23 вересня. УНІАН. 20-річний студент відкрив стрільбу у фінському коледжі в місті Каухайокі.

Як повідомляють європейські ЗМІ, в результаті стрілянини є багато жертв, однак точної цифри поліція поки не називає.

Студент був озброєний автоматичною зброєю та одягнутий в лижну маску. Місцева поліція повідомляє, що нападник був роззброєний та затриманий, однак фінська преса стверджує, що він застрелився.

За оцінками, в будівлі коледжу в момент стрілянини, що розпочалася в 11-00 за місцевим часом, перебувало близько 200 студентів.