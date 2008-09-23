Щонайменше 9 студентів загинуло у Фінляндії
15:05, 23 вересня 2008Новини ЄС
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Стрілянину відкрив 20-річний юнак
Брюссель. 23 вересня. УНІАН. Щонайменше 9 осіб загинуло в результаті стрілянини у коледжі у Фінляндії.
Про це повідомляє ВВС з посиланням на фінську поліцію.
Поліція також повідомляє, що після стрілянини 20-річний студент застрелив сам себе.
Як повідомляв УНІАН, інцидент трапився у фінському місті Каухайокі об 11-00 за місцевим часом, коли загалом у коледжі перебувало близько 200 студентів.
Причини такої поведінки 20-річного студента з’ясовуються.
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