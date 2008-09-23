Щонайменше 9 студентів загинуло у Фінляндії

Брюссель. 23 вересня. УНІАН. Щонайменше 9 осіб загинуло в результаті стрілянини у коледжі у Фінляндії.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на фінську поліцію.

Поліція також повідомляє, що після стрілянини 20-річний студент застрелив сам себе.

Як повідомляв УНІАН, інцидент трапився у фінському місті Каухайокі об 11-00 за місцевим часом, коли загалом у коледжі перебувало близько 200 студентів.

Причини такої поведінки 20-річного студента з’ясовуються.