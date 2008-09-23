ЄП просить підтримки для гірських аграрників

Брюссель. 23 вересня. УНІАН. Європарламент переконаний у необхідності спеціальних заходів для сприяння сільському господарству в горах.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в схваленій сьогодні доповіді Міхла ЕБНЕРА (група народних партій, Італія).

“За” проголосували 487 депутатів, проти – 73.

В документі депутати, зокрема, заявили про необхідність приділити більшу увагу сільському господарству в горах під час проведення реформи Спільної сільськогосподарської політики, передбачити більшу підтримку асоціаціям гірських аграрників, виділити спеціальну підтримку молочному сектору в гірських зонах, передбачити додаткову підтримку для молодих фермерів, що займаються сільським господарством в гірській місцевості.

Депутати зазначили, що на сьогодні близько 20% європейців мешкають в горах, при цьому сільське господарство в гірських регіонах стикається сьогодні з проблемами транспортування, комунікацій та високих виробничих видатків, в тому числі на природоохоронні роботи.