До Грузії прибули перші спостерігачі ЄС

Київ. 23 вересня. УНІАН. До Грузії прибула перша група спостерігачів від Євросоюзу, повідомляє Reuters. За інформацією агентства, до неї входять близько 30 чоловік, вони також привезли з собою два броньовані автомобілі.

Всього в моніторингу візьмуть участь 200 чоловік, нагадує Лента.ру. За словами глави місії Хансйорга ХАБЕРА, більшість спостерігачів прибудуть до Грузії 23-24 вересня. Вони базуватимуться в Горі та Зугдіді (містах, розташованих недалеко від кордонів Південної Осетії та Абхазії), а також в Поті (портовому місті, де після військового конфлікту були розміщені російські блок-пости) і Тбілісі.

Надалі число спостерігачів, за словами Х.ХАБЕРА, може бути збільшено до 300 чоловік. Вони працюватимуть, перш за все, на грузинських територіях, прилеглих до Абхазії та Південної Осетії. Чи будуть вони допущені на територію цих республік, поки невідомо. Представники ЄС заявляють, що моніторинг повинен бути всеосяжним. Проте проти того, щоб пускати цих спостерігачів до Південної Осетії і Абхазії, виступила Росія.

У свою чергу, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що мандат спостерігачів ЄС повинен дозволяти їм не тільки вести моніторинг, але і захищати населення в зонах конфлікту. За даними правозахисників, грузинське населення в районах, що межують з Південною Осетією, піддається нападам з боку осетинських ополченців. Російські військові, що знаходяться там, оголосили цю територію ”зоною безпеки” і, як стверджує HRW, не пускають туди грузинську поліцію і самі не можуть забезпечити безпеку місцевих жителів.

Нагадаємо, що розміщення в Грузії спостерігачів від Євросоюзу стало умовою, за якої Росія погодилася вивести війська з грузинської території. Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що ”міжнародні механізми” в республіці повинні бути створені до 1 жовтня, після цього російська сторона обіцяє протягом десяти вивести звідти своїх військовослужбовців.