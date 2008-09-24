Патріарх Варфоломій бачить Туреччину в ЄС

Брюссель. 24 вересня. УНІАН. Екуменічний Патріарх Варфоломій виступає за приєднання Туреччини до ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні, виступаючи перед депутатами Європарламенту.

“ЄС має взяти Туреччину в свій проект, а Туреччина повинна прискорити діалог про толерантність та цінності”, - сказав він.

На прес-конференції після свого виступу перед депутатами Європарламенту, Патріарх зазначив, що Туреччина – це країна, що географічно лежить у Європі та Азії та є мостом між двома континентами.

“Ця країна стає дедалі більш демократичною, але, звичайно, багато що потрібно ще зробити в області прав людини, прав віросповідання та прав меншин”, - зазначив Патріарх Варфоломій.

Він висловив переконання, що той факт, що більшість населення Туреччини – мусульмани, не повинен стати перешкодою для набуття членства Туреччини в ЄС.

“Співіснування людей різних релігій сприятиме взаємному духовному збагаченню”, - заявив Патріарх.

Він також зазначив, що як житель Туреччини, виступає за повний вступ країни до ЄС, але за умови, що всі умови будуть дотримані.