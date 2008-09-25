”Скуадра Адзурра” отримає гроші від ЄС?

Брюссель. 25 вересня. УНІАН. Італійська футбольна команда може отримати спонсорські гроші з фондів ЄС.

Як повідомляє Інтернет-видання “EUobserver”, італійський регіон Калабріа призначив 1,8 млн. євро, отриманих з фондів ЄС на регіональний розвиток для підтримки італійської команди з футболу, як частину плану з розвитку туризму.

“Дійсно, Калабріа пропонує спонсорувати національну італійську футбольну команду напередодні наступного Чемпіонату світу. Це йде як частина сприяння туризму. Водночас, Єврокомісія попросила Калабрію надати певні роз’яснення щодо конкретних інвестицій”, - заявив з цього приводу представник Єврокомісії Денніс ЕББОТ.

За його словами, 1,8 млн. євро, призначених на спонсорство італійської футбольної команди є частиною з 6 млн. євро, які Калабрія планує витратити на розвиток туризму. 3 млн. євро з цих коштів Калабрія отримає від європейських фондів.

За словами Д.ЕББОТА, Єврокомісія очікує на відповідь від Калабрії до 29 вересня.

Представник Єврокомісії також зазначив, що на сьогодні ніхто не казав Комісії, що неможливо використовувати гроші на спонсорство футбольних команд, і, можливо, приклад Калабрії буде дуже успішним для сприяння розвитку туризму. Водночас, остаточне рішення має винести Рахункова палата ЄС.

Разом з тим італійський депутат Європарламенту, колишній міністр з питань туризму Беньяміно ДОННІЧІ заявив газеті “The Telegraph”, що не розуміє такого підходу.

“Це безумство, гідне Книги рекордів Гіннеса. Чому бюджетні гроші мають витрачатися на команду-чемпіона світу з футболу, а не на розвиток Калабрії?”, - заявив депутат.

Калабрія є одним з найбідніших регіонів на півдні Італії зі столицею у місті Катандзаро.