В Брюсселі розпочнеться Перший дводенний Форум культурного спадку

Проведення форуму організовано спільно Єврокомісією та Радою Європи. У відкритті форуму візьме участь комісар ЄС з питань освіти, культури та молоді Ян ФІГЕЛЬ. Тема першого форуму - “Спадок та Діалог”, вона пов’язана з проведення в ЄС протягом 2008 року Року між культурного діалогу. Передачається, що в майбутньому Форум культурного спадку стане щорічним.