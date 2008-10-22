Думки депутатів Європарламенту щодо відносин з Росією розділилися

Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. Європарламент обговорив стан відносин з Російською Федерацією після російсько-грузинської війни.

Як передає власний кореспондент УНІАН, обговорення було проведено 21 жовтня і тривало трохи більше двох годин.

В ході дискусія, яка почалася зі вступного слова комісара ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніти ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР та міністра головуючої в ЄС Франції з європейських справ Жан-П’єра ЖУАЙЄ, думки депутатів щодо ролі Росії у війні з Грузією та подальших відносин між Росією та ЄС розділилися.

Частина депутатів Європарламенту зазначили, що Європа має визнати той факт, що у війні був винний Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ.

“Багато хто на Заході вважає Росію агресором. Але це хибно, бо саме М.СААКАШВІЛІ був агресором і створив глобальний конфлікт”, - зазначив Еско Сеппанен (група об’єднаних лівих, Фінляндія).

При цьому він висловив переконання у тому, що ЄС не повинен руйнувати діалог з Москвою.

Його підтримала і депутат Яна БОБОСІКОВА (позафракційна, Чехія), яка висловилася за гарні відносини з Росією.

“Я не бачу ніяких підстав, чому не мають поважатися незалежність Південної Осетії та Абхазії, оскільки ми, в ЄС, визнали ж незалежність Косово. Ми не можемо бачити в Росії постійно диявола”, - сказала вона.

Депутат Тетяна ЗДАНОКА (група “зелених”, Латвія), зазначивши, що вона є єдиним представником російськомовної меншини в Європарламенті, також наголосила на необхідності покращувати відносини з Росією. За її словами, в самому ЄС теж не все гарно з правами людини, зокрема, стосовно російськомовної меншини, яка, зазначила депутат, становить близько 10 млн. осіб і є найбільшою в ЄС.

“Ми повинні думати про порушення прав російськомовних меншин також в Прибалтійських країнах”, - заявила депутат у своїй промові англійською (російська мова не належить до переліку з 23-х офіційних мов ЄС – УНІАН).

Депутат Крістіан ВІГЕНІН (група соціалістичних партій, Болгарія) висловив переконання у тому, що лише співпраця між ЄС та Росією може унеможливити такі конфлікти, як грузинський у майбутньому.

“І ми повинні вирішити, як ми можемо покращити наші відносини з Росією на основі прагматизму, але водночас, з повагою до наших цінностей”, - сказав він.

Водночас, ряд депутатів Європарламенту, напряму звинуватили Росію у розв’язуванні війни в Грузії та можливості повторення схожого сценарію в інших країнах пострадянського простору.

Так, депутат Ельмар БРОК (група народних партій, Німеччина) заявив, що ЄС не може дозволяти жорстокість, де б вона не застосовувалася. Крім того, депутат висловився на підтримку рішень Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), схвалених на надзвичайному засіданні 1 вересня, щодо посилення розвитку ініціативи “Східне партнерство”, якою передбачається подальший розвиток відносин із східними сусідами ЄС.

“Ми повинні надати нашим східним сусідам відчуття більшої безпеки”, - заявив депутат.

Депутат Ріа ОМЕН-РОЙТЕН (група народних партій, Нідерланди), голова делегації Європарламенту по зв’язках з Росією, також не виключила можливості реалізації сценаріїв, схожих на грузинський, в Україні та Білорусі.

“Я хочу повторити, що нам потрібно подивитися на рішення Європейської Ради і не давати Росії карт-бланшу на проведення такої політики, як в Грузії. Ми мали б підтримувати жертву, а не агресора”, - заявила вона.

Депутат також висловила нерозуміння того, що певні частина політиків в ЄС намагаються вести справи з Росією так, “ніби війни з Грузією зовсім не було, а російські війська не продовжують і до цього часу окупацію територію Грузії”.

Депутат Тоомас САВІ (група ліберальних партій, Естонія) висловив переконання, що збройний конфлікт з Грузією став продовженням цілої низки інших, щоправда, беззбройних конфліктів, які мали з Росією інші пострадянські країни. До цього переліку депутат відніс проблеми з постачанням газу в Україну та Білорусь, війну в Чечні, хакерську атаку на Естонію, заборону на імпорт до Росії польського м’яса.

“Я занепокоєний тим, що ЄС демонструє дуже обережний шлях продовження переговорів, замість обговорення санкцій. Така наша поведінка лише надихає Росію на подальші такі самі дії”, - наголосив депутат.

Депутат Адам БЄЛАН (група “Союз за Європу націй”, Польща) висловив переконання у тому, що підставою для війни між Росією та Грузією було намагання Росії заблокувати будівництво газопроводу “Набукко”, якій вважається пріоритетним проектом ЄС, і має поєднати ЄС напряму через Чорне море та Грузію з прикаспійськими виробниками газу.

Депутат також висловив стурбованість щодо того, що свої дії в Південній Осетії Росія виправдовувала наміром захистити своїх співгромадян.

“Росія зараз безпосередньо загрожує країнам-членам ЄС, в яких живе багато російського населення”, - сказав він.

Депутат Жерар БАТТЕН (група “Незалежність/Демократія”, Великобританія) у свою чергу, звинуватив ЄС у відступі від демократичних принципів.

Зазначивши, що в результаті російсько-грузинської війни Москва отримала перемогуЮ а НАТО було принижено, депутат зробив висновок: “Як інституція ЄС просто не перебуває на демократичному західному боці в новій “холодній війні”. ЄС не належить до вільного світу. Це антидемократична і недемократична інституція, навіть, імперіалістична. ЄС не керується законом, але ідеологією”.

Як повідомляв УНІАН, після російсько-грузинської війни, що відбулася на початку серпня, в ЄС постало питання перегляду відносин з Росією. Європейська Рада на своєму надзвичайному засіданні 1 вересня ухвалила рішення призупинити переговори про нову угоду про партнерство та співробітництво з Росією до перегляду відносин. Передбачається, що нову оцінку того, як мають надалі розвиватися відносини ЄС та Росії, буде представлено на засіданні Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС 10 листопада цього року. Після чого переговори можуть бути відновлені вже на самміті ЄС-Росія, якій відбудеться 14 листопада у Ніцці.