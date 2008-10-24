Німеччина і Чехія критикують економічні пропозиції Саркозі

Брюссель. 24 жовтня. УНІАН. Німеччина та Чехія критикують пропозиції Президента головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ щодо створення інвестиційного фонду та уряду зони євро.

Як повідомляють сьогодні європейські ЗМІ, представник уряду Німеччини піддав критиці оголошений 23 жовтня Н.САРКОЗІ план щодо створення національного інвестиційного фонду для покупки акцій найбільших французьких компаній, щоб вони не перейшли до рук іноземних інвесторів. Цей план Н.САРКОЗІ оголосив на другий день після того, як виступив в Європарламенті з пропозицією створення загальноєвропейського інвестиційного фонду.

За даними європейських видань, прес-секретар канцлера Німеччини Ангели МЕРКЕЛЬ заявив про те, що Німеччина розглядає такі дії як протекціоністські.

“Всі заходи, що вживаються з метою захисту національних підприємств від покупки їх іноземними інвесторами мають відповідати європейським правилам щодо діяльності внутрішнього ринку”, - висловив прес-секретар позицію Німеччини.

Що стосується створення економічного уряду зони євро, створення якого Н.САРКОЗІ також запропонував під час виступу в Європарламенті 21 жовтня, то німецький канцлер заявила про бажання детально обговорити цю пропозицію з французьким Президентом вже цими днями в рамках самміту ЄС – Азія в Пекіні.

За словами прес-секретаря А.МЕРКЕЛЬ, Німеччина вважає, що природнім Президентом Євро групи на рівні голів держав є прем’єр-міністр Люксембургу Жан-Клод ЮНКЕР, якій очолює Єврогрупу.

Чехія, як країна, що головуватиме в ЄС з 1 січня по 30 червня 2009 року, також заявила про неприйнятність пропозиції Н.САРКОЗІ щодо створення уряду країн зони євро, і підозрює Францію у бажанні “залишитися у руля” ЄС, навіть після завершення терміну президентства, оскільки сама Чехія не входить до зони євро.

“Ніхто не може анулювати чеське головування в ЄС”, - попередив міністр з європейських справ Чехії Александр ВОНДРА.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня Н.САРКОЗІ, виступаючи у Європарламенті на слуханнях за підсумками засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) запропонував створити європейський інвестиційний фонд для придбання акцій європейських компаній в період падіння біржових котирувань для запобігання переходу їх до управління іноземними інвесторами, а також запропонував створити економічний уряд зони євро для більш якісної боротьби з фінансовою кризою.