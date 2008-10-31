Україна одного дня має стати членом ЄС

Брюссель. 31 жовтня. УНІАН. Прем’єр-міністр Бельгії Ів ЛЕТЕРМ бачить майбутнє України в ЄС, однак каже, що поки зарано казати про якісь терміни.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив в інтерв’ю українським інформагентствам напередодні свого візиту до Києва.

“Я думаю, що одного дня Україна стане членом ЄС, але зараз ми не в тій ситуації, щоб визначати чіткі терміни цього”, - сказав прем’єр.

“Україна, звичайно, - європейська країна, як частина європейського континенту, і немає сумнівів, що це реальна європейська країна з європейською культурою”, - додав він.

Прем’єр Бельгії висловив думку, що нинішня співпраця України з ЄС має бути розширена, і зазначив, що переговори про це вже ведуться. Разом з тим, він звернув увагу на необхідність виконання Україною вимог так званого “acquis communautaire” (зведення законодавства ЄС, з яким має погодитися кожна країна, що бажає приєднатися до Євросоюзу – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, 5 березня 2007 року Україна та ЄС розпочали переговори про нову посилену угоду, яка, відповідно до рішення самміту ЄС-Україна від 9 вересня цього року, носитиме назву угоди про асоціації. Ключовим положенням нової угоди має стати створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Сторони сподіваються завершити переговори про нову угоду до кінця 2009 року.