Ющенко здійснить візит до Польщі

Київ. 10 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО завтра, 11 листопада, здійснить робочий візит до Республіки Польща.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Президент України разом з лідерами понад 20 країн візьме участь в урочистостях з нагоди 90-ї річниці відновлення незалежності Польщі.

Очікується, що у Варшаві В.ЮЩЕНКО матиме низку двосторонніх зустрічей з главами делегацій інших держав.