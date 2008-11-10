Ющенко здійснить візит до Польщі
13:19, 10 листопада 2008Новини ЄС
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Для участі в урочистостях з нагоди незалежності
Київ. 10 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО завтра, 11 листопада, здійснить робочий візит до Республіки Польща.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Президент України разом з лідерами понад 20 країн візьме участь в урочистостях з нагоди 90-ї річниці відновлення незалежності Польщі.
Очікується, що у Варшаві В.ЮЩЕНКО матиме низку двосторонніх зустрічей з главами делегацій інших держав.
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