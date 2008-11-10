Президент Польщі закликає молодь не працювати за кордоном

Варшава. 10 листопада. УНІАН. Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ закликає молодих людей працювати в рідній країні, а не виїжджати та залишатись за кордоном, сприяючи розвитку економік інших держав.

Про це польський Президент заявив на зустріччю з молоддю у Лодзі, повідомляє TVN 24.

«Виїзд з країни найбільш здібних людей є нещастям. Можна здобувати кілька років знання та досвід за кордоном, бо Європа є відкрита. Але все це для того, аби потім повернутись», - сказав Л.КАЧИНСЬКИЙ.

Президент Польщі назвав величезним успіхом факт, що майже 50% польських учнів вступають у вищі навчальні заклади, відзначивши, що здобуті знання мають значний вплив на розвиток національної економіки.

Він також повідомив, що один з міністрів президентської канцелярії отримає повноваження спеціального уповноваженого у справах молоді.

Довідка УНІАН. За даними Головного комітету статистики Польщі (GUS), на кінець 2007 року за кордоном працювало 2,27 млн. поляків із 25 млн. професійно активного населення (віком від 18 до 64 років) 38-мільйонної Польщі.

Кількість польських «заробітчан» різко зросла після вступу країни в Європейський Союз, до якого країна приєдналась в травні 2004 року.

У 2002 році за кордоном працювало близько 800 тис. польських громадян.