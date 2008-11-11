Корвет ”Тернопіль” вирушив у Середземне море

Севастополь. 11 листопада. Корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України «Тернопіль» сьогодні вирушив у Середземне моря для участі в антитерористичній операції НАТО „Активні зусилля”.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії проводів екіпажу взяли участь перший заступник командувача українських ВМС віце-адмірал Віктор МАКСИМОВ, голова Гагарінської районної у місті Севастополі державної адміністрації Сергій ЗАЄЦЬ, представники ветеранів українських ВМС, а також духівництво.

Раніше корвет “Тернопіль” у Середземному морі вже брав участь в операції НАТО “Активні зусилля”. Окрім нього останнім часом у цій операції в Середземному морі також брали участь фрегат “Гетьман Сагайдачний” і корвет “Луцьк”.