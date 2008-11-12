Картку поляка отримали вже понад 3 тис. українців

Варшава. 12 листопада. УНІАН. Польща з моменту впровадження процедури видачі «карт поляка» з 28 березня 2008 року видала українцям близько 3 тисяч таких карт.

Про це УНІАН повідомив представник Консульського департаменту та Полонії Міністерства закордонних справ Польщі Януш ДАВИДОВИЧ.

Він відзначив, що Україна займає перше місце за кількістю поданих заявок на отримання «карти поляка».

Зокрема, за його даними, за перші півроку від початку видачі карт консульства Польщі отримали понад 11 тис. заявок на отримання таких карт, з яких понад 6 тис. подали громадяни України.

При цьому абсолютна більшість заявок подано у польське консульство у Львові (4 тис). Друге місце посідає Луцьк з 1 тис. заявками. У Києві подано 800 заявок.

Співрозмовник агентства відзначив, що у Харкові та Одесі подано кілька десятків заявок, але не уточнив, скільки саме.

Представник польського міністерства повідомив, що друге місце після України за кількістю поданих заявок займають громадяни Білорусі, котрі подали від 2 до 3 тисяч заявок.

Він також зауважив, що Польща очікувала більшої зацікавленості в отриманні «карт поляка” в Росії та Казахстані, але не надав жодних конкретних даних.

Я.ДАВИДОВИЧ відзначив, що 50% заявників отримали «карту поляка». Решта справ, за його словами, ще розглядається.

«Кількість відмов складає менше 1%», - додав він.

Я.ДАВИДОВИЧ висловив думку, що до кінця року Польща може видати ще 2-3 тисячі «карт поляка», але не став прогнозувати, скільки може бути видано в 2009 році (у тому числі, в Україні) і коли буде завершено процес видачі цих карт.

«Зараз зарано робити глобальні прогнози. Треба почекати рік. Тоді подивимося», - сказав він, зауваживши, що сам закон про видачу «карт поляка» не встановлює жодних часових обмежень на їх видачу.

Довідка УНІАН. У квітні Польща прогнозувала видачу 1 млн. «карт поляка», з яких від 100 до 200 тисяч планувалось видати до 2009 року.

За даними польського МЗС, в Україні «карту поляка» можуть отримати 140 тисяч українських громадян, котрі мають польське коріння.

«Карта поляка» надає низку пільг для її власників, серед яких право працювати та займатись підприємницькою діяльністю у Польщі на таких же умовах, як і польські громадяни: можливість отримання безкоштовної освіти у школі та ВНЗ; безкоштовну медичну допомогу (в екстрених випадках).

Крім цього, ця карта дає право на 37% знижку на проїзд в міському та залізничному транспорті, а також право безкоштовного входу в національні музеї Польщі.

”Карта поляка” видається на 10 років, але вона не заміняє візи і не дає право на постійне проживання в Польщі.

Згідно з законом, так карту можуть отримати громадяни Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Естонії, Грузії, Казахстану, Литви, Латвії, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, України та Узбекистану, якщо мають польське коріння.