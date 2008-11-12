Ющенко бачить гарантію безпеки лише в НАТО

Варшава. 12 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає вступ України до НАТО єдиним можливим способом гарантії безпеки українських громадян. Про це він сказав в інтерв’ю польській газеті Rzeczpospolita, опублікованому в середу.

В.ЮЩЕНКО сказав, що просить кожного українця відповісти на одне запитання: як він збирається гарантувати безпеку своїх дітей?

«...Відповідь може бути лише одна: через інтеграцію з європейськими структурами безпеки», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО додав, що Україна 73 роки була під впливом радянської пропаганди, і немає нічого дивного, що багато людей сприймають НАТО неадекватно.

«Я оптиміст. Кілька років тому вступу в НАТО хотіло 8% українців, тепер 33%. Це чітка позитивна тенденція», - сказав український президент.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО перебував 11 листопада у Польщі з візитом для участі в урочистостях з нагоди 90-річчя відновлення незалежності Польської держави.

В рамках візиту він дав інтерв’ю іноземним ЗМІ, серед яких, крім польських був представник французького інформаційного агентства AFP.