”Візз Ейр” з січня літатиме і до Норвегії

15:15, 12 листопада 2008
Новини ЄС
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Дешевих маршрутів в Європу з України більшає

Київ. 12 листопада. УНІАН. «Візз Ейр Україна» оголосила про відкриття з 5 січня 2009 року міжнародного рейса за маршрутом Київ (Бориспіль) - Осло (Торп).

Як говориться в повідомленні компанії, переданому УНІАН, на даний момент це буде єдиний авіапереліт, який з’єднує Україну і Норвегію.

Перельоти між Києвом і Осло здійснюватимуться двічі на тиждень з 5 січня 2009 року (остаточний розклад ще мають схвалити відповідні регуляторні органи) на новому літаку Airbus A320 на 180 місць.

Рейс Київ (Бориспіль) - Осло (Торп) стане наступним кроком у розширенні мережі міжнародних маршрутів «Візз Ейр Україна», серед яких перельоти з Києва до Дортмунда, Кельна і Катовіце, а також зі Львова до Дортмунда і Лондона (Лутон) з січня 2009 року.

Квитки на новий рейс «Візз Ейр Україна» у продажу за ціною, починаючи від 199 гривень (в один бік, з урахуванням всіх податків і зборів).

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» - перша бюджетна (low-cost) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту України. Входить до групи компаній Wizz Air. Авіакомпанія почала внутрішні авіаперевезення 11 липня 2008 р. на новому Airbus A320 на 180 місць.

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