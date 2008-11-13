У вересні промвиробництво в ЄС знизилося

Брюссель. 13 листопада. УНІАН. У вересні 2008 року промислове виробництво у країнах зони євро знизилось на 1,6% порівняно із серпнем 2008 року, в ЄС-27 – на 1,1%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з вереснем 2007 року у вересні 2008 року промислове виробництво знизилось на 2,4% в зоні євро та на 2,1% в ЄС-27.

У вересні 2008 року порівняно з серпнем 2008 року виробництво в енергетичному секторі знизилось на 0,8% в єврозоні та на 0,2% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів знизилось на 2,6% в зоні євро та на 2,0% в ЄС-27, товарів нетривалого використання – на 0,4% в зоні євро та на 0,5% - в ЄС-27. Виробництво в сфері капітальних товарів знизилось на 1,8% в єврозоні та на 1,7% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання знизилось на 2,5% в єврозоні та на 1,4% в ЄС-27.

У вересні, за доступними даними, зростання промислового виробництва порівняно із серпнем зареєстровано в 11 країнах-членах.

Найбільше зростання порівняно з серпнем 2008 року продемонстрували у вересні 2008 року Словаччина (5,7%), Литва (3,1%) та Польща (3,0%). Найбільше зниження продемонстрували Німеччина (-3,7%), Греція (-2,9%) та Португалія (-2,8%).

У вересні 2008 року порівняно з вереснем 2007 року виробництво в енергетичному секторі знизилось на 0,6% в єврозоні та на 0,1% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів знизилось на 3,5% в єврозоні та на 3,0% в ЄС-27, виробництво в сфері товарів нетривалого використання знизилось на 2,1% в обох зонах, виробництво в сфері капітальних товарів знизилось на 0,9% в єврозоні та на 1,1% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання знизилось на 6,7% в єврозоні та на 4,7% в ЄС-27.

У вересні 2008 року, за доступними даними, зростання промислового виробництва порівняно із вереснем-2007 зареєстровано в 7 країнах-членах.

Порівняно з вереснем 2007 року найбільше зростання промислового виробництва у вересні 2008 року зареєстровано в Литві (7,3%), Словаччині (5,4%) та Ірландії (3,9%). Найбільше зниження зареєстровано в Іспанії (-8,8%), Італії (-5,7%) та Латвії (-5,4%).

У серпні 2008 року, за уточненими даними, промислове виробництво зросло на 0,8% в єврозоні та на 0,3% в ЄС-27 порівняно з липнем.

З 2008 року до зони євро належать 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словаччина, Кіпр та Мальта.