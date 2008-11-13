Німеччина проситиме від України трофейні картини

Київ. 13 листопада. УНІАН. Федеральний уряд Німеччини збирається звернутися до України з проханням повернути 87 картин, які після війни були вивезені до СРСР, а зараз перебувають у Художньому музеї в Сімферополі.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ ФРН, передає “Німецька хвиля”.

У Берліні вважають, що німецькі музеї мають право на ці картини.

Речник міністерства Йенс ПЛЕТНЕР сказав, що Німеччина ще від 1993 року веде з Україною переговори про повернення так званого «трофейного мистецтва». В цьому контексті Берлін тепер планує переговори з Києвом про повернення 87 картин, які до війни були в музеї у західнонімецькому місті Аахен. На переговорах також йтиметься про те, щоб експерти з Аахена якнайшвидше отримали доступ до картин у Сімферополі.

У Німеччині ці картини досі вважалися такими, що безслідно зникли. В серпні цього року німецькі туристи випадково «знайшли» їх у Криму. Сімферопольський Художній музей раніше заявляв, що не збирається вести переговори про реституцію, тобто повернення картин Німеччині, й вважає їх компенсацією за власні втрати під час війни.

Як нагадує DW, останній гучний випадок повернення трофейного мистецтва з України до Німеччини був 2001 року. Тодішній Президент України Леонід КУЧМА передав німецькому канцлеру Ґергарду ШРЕДЕРУ архіви Карла Філіпа Емануеля Баха – сина знаменитого німецького композитора.