Адамкус хоче спецпредставника ЄС для ЄАНТК

Баку. 14 листопада. УНІАН. Президент Литви Валдас АДАМКУС ініціює запровадження посади спеціального представника Євросоюзу в рамках проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, виступаючи на засіданні енергетичного саміту в Баку.

За словами В.АДАМКУСА, таку посаду необхідно запровадити для подальшого розвитку ініціатив щодо використання нафтопроводу «Одеса-Броди» і його подальшої добудови в Європу.

Президент Литви також зазначив, що сподівається, що головування Чехії у Європейському Союзі сприятиме просуванню цієї ідеї.