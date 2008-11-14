Адамкус хоче спецпредставника ЄС для ЄАНТК
12:03, 14 листопада 2008Новини ЄС
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Це потрібно для добудови "Одеси-Бродів" до Європи
Баку. 14 листопада. УНІАН. Президент Литви Валдас АДАМКУС ініціює запровадження посади спеціального представника Євросоюзу в рамках проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, виступаючи на засіданні енергетичного саміту в Баку.
За словами В.АДАМКУСА, таку посаду необхідно запровадити для подальшого розвитку ініціатив щодо використання нафтопроводу «Одеса-Броди» і його подальшої добудови в Європу.
Президент Литви також зазначив, що сподівається, що головування Чехії у Європейському Союзі сприятиме просуванню цієї ідеї.
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