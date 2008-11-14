В Ніцці розпочався самміт ЄС-Росія

Ніцца. 14 листопада. УНІАН. У Ніцці розпочався 22-ий самміт ЄС-Росія.

Як передає власний кореспондент УНІАН, самміт проходить у палаці королів Сардінії. У зв`язку з проведенням самміту центр старої Ніцци перекритий бар`єрами, але місцеві жителі просто перелазять через них при повному ігноруванні цього факту поліцейськими.

Лише перед самим палацом, де проходить самміт, поліція уважно стежить за «пропускним режимом».

Першим до палацу королів Сардинії прибув Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ у супроводі міністра закордонних справ Бернара КУШНЕРА. Користуючись нагодою, французький Президент підійшов привітатися з людьми, що зібралися по периметру площі П`єра ГОТ`Є, на якій і розташовано Палац. Б.КУШНЕР, якій трохи відстав від Президента, заявив журналістам, що сьогодні в ході самміту французька сторона планує обговорити з Росією ситуацію в Грузії.

«Ми плануємо обговорити весь спектр питань, пов`язаних з Грузією, в тоу числі, подальший розвиток ситуації», - сказав він.

В цей час до Палацу прибув Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав`єр СОЛАНА, якій разом з Н.САРКОЗІ і зустрічав Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА. Останнім на самміт прибув Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, після чого всі четверо високопосадовців вишикувалися для фотографування, а через кілька хвилин направилися до палацу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в ході самміту ЄС-Росія сторони планують обговорити питання подолання світової фінансової кризи, обговорити пропозиції російського Президента щодо нової «архітектури безпеки в Європі», а також обговорити наслідки війни між Грузією та Росією. Крім того, сторони планують оголосити про відновлення переговорів про нову базову угоду. Переговори були призупинені 1 вересня цього року за рішенням Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) до виконання Росією умов плану мирного врегулювання.