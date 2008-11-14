Ющенко не вірить, що Тимошенко ”розверне” ”Одесу-Броди”

Київ. 14 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не погодиться на використання нафтопроводу Одеса-Броди в аверсному режимі.

Про це глава держави сказав українським журналістам після закінчення енергетичного саміту в Баку.

В.ЮЩЕНКО сказав, що робота нафтопроводу Одеса-Броди в реверсному режимі «є виключно політичним питанням» і додав: «Тут економіки немає». За словами Президента, не є проблемою як в Одесу доставити російську нафту. Він пояснив, що ті 6 млн. тонн нафти, що зараз прокачуються цим нафтопроводом, можна прокачати на 2 дол. дешевше від Охтирки до Одеси не витрачаючи зайву відстань і кошти на транспортування через Броди. “Ту консультацію, яку провів прем’єр-міністр перед вереснем в певних столицях, ті рішення, які зробив уряд після цього (президент нагадав, що відповідно до розпорядження уряду було заборонено прокачку нафти в аверсному режимі – УНІАН), на рівні прем’єр-міністра аверс нафти сьогодні заблокований», - сказав В.ЮЩЕНКО. «Думаю, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не піде з міркування тих обіцянок, які вона дала, на диверсифікацію поставок нафти в Україну», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Разом з тим він запевнив, що це не є трагедією і «починаючи з кінця першої половини наступного року ми будемо забезпечені необхідним об’ємом нафти для роботи нафтопроводу в аверсному режимі».

«Переконаний, тоді у нас буде той уряд, який зможе реалізувати здорову політику, яка б відповідала національним інтересам», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, використання нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному режимі було передбачено проектом його будівництва.

Нафтотранспортний проект «Одеса-Броди» планувався з метою диверсифікації поставок нафти на українські НПЗ і для розвитку транзитних можливостей країни. Будівництво нафтопроводу ”Одеса-Броди” завершили в травні 2002 року. Магістраль має довжину 674 км, діаметр труби – 1020 мм. Потужність першої черги нафтопроводу і терміналу становить 9-14 млн. тонн на рік.

Нафтопровід ”Одеса-Броди” планувалося використовувати для прокачування каспійської нафти до Європи. Україна впродовж двох років з моменту спорудження безуспішно намагалася домовитися про транспортування каспійської нафти по ньому в прямому напрямку. Не одержавши конкретних пропозицій з боку компаній, уряд України наприкінці червня 2004 року дозволив використовувати трубопровід для транспортування російської нафти в реверсному напрямі.

Таким чином, з моменту спорудження нафтопровід використовується в реверсном напрямку, що передбачає транспортування російської нафти з Бродів до Одеси і далі - танкерами через чорноморські протоки.