Ющенко не бачить серйозних перешкод для реалізації ЄАНТК

Київ. 14 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає відданість України реалізації проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК).

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на цьому Президент наголосив на пленарному засіданні Четвертого Енергетичного саміту, який відбувається в Баку. «Від імені України я хотів би заявити: ми на сьогодні зробили всі необхідні технічні передумови, щоб ЄАНТК був закріплений», – сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, наразі наша країна веде активні переговори з азербайджанською стороною з метою максимальної, повної інтеграції ділових структур Азербайджану на територію України у відповідності до проекту. Україна також готова до відкриття на своїй території мережі АЗС, щоб забезпечити реалізацію відповідної частини проекту ЄАНТК. «Україна підійшла до теми формування аверсної діяльності нафтогону Одеса – Броди, як і передбачає проект», - сказав Президент. В.ЮЩЕНКО наголосив, що не бачить якихось серйозних перешкод, щоб українська частина цього панєвропейського проекту запрацювала у відведений для неї час.

Глава держави, окрім того, загалом позитивно оцінив основні висновки та пропозиції за результатами техніко-економічного обґрунтування проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору. «Переконаний, у грудні ми будемо свідками повноцінної презентації ТЕО по всьому маршруту даного нафтопроводу і буде поставлена ясна крапка щодо перспектив цього проекту», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент особливо наголосив, що за останні півтора року країнам-ініціаторам даного проекту вдалося пройти шлях від політичної декларації до технічного проектування.