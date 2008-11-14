Саркозі та Медведєв говорили ”на різних мовах”?

Ніцца. 14 листопада. УНІАН. Президенти Росії Дмитро МЕДВЕДЄВА та Франції Ніколя САРКОЗІ розійшлися в оцінці основних тем самміту ЄС-Росія.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вони заявили на прес-конференції позавершенню 22-го самміту ЄС-Росія у Ніцці.

За словами французького Президента, одним з головних питань самміту стали наслідки російсько-грузинської війни та шляхи подальшого врегулювання ситуації.

«Самміти є можливістю для обговоррення всіх питань для сприяння просуванню цінностей миру та стабільності», - заявив Н.САРКОЗІ журналістам.

Він зазначив, що на сьогодні зовсім не потрібні конфлікти, протистояння та війни, додавши при цьому, що з Росією продовжують існувати певні розбіжності у підходах, однак подолати їх можна лише шляхом переговорів.

«Д.МЕДВЕДЄВ – це людина, з якою можна домовитися», - сказав Н.САРКОЗІ.

Він наголосив, що Росія практично повністю виконала план мирного врегулювання ситуації в Грузії. Водночас, дві проблеми, що лишаються, а саме окупація російськими військами долини Ахалгорі та селища Переві, можуть бути вирішені.

«Д.МЕДВЕДЄВ сказав мені, що зробить все можливе для вирішення цієї проблеми», - сказав Президент Франції.

У свою чергу російський Президент Д.МЕДВЕДЄВ висловив переконання, що тема Грузії була далеко не основною.

«Найбільш складним та важливим питанням було питання нейтралізації негативного впливу глобальної економічної кризи», - сказав Президент Росії. Крім того, Д.МЕДВЕДЄВ відзначив, що сторони обговорили питання двосторонньої торгівлі.

«Однією з тем, мабуть, не домінуючою, стали наслідки подій в Грузії», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Ніцці відбувся 22-ий самміт ЄС-Росія.